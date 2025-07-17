محمود بزان: الصناعات الغذائية حققت نموا غير مسبوق في الصادرات خلال 4 سنوات

أعلن محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن سلامة الغذاء لم تعد مجرد امتثال للمعايير، بل أصبحت ميزة تنافسية حاسمة.

وكشف عن تحقيق قطاع الصناعات الغذائية نموًّا غير مسبوق في الصادرات بنسبة 74% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، لتصل إلى 6.1 مليار دولار في عام 2024، وتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار من خلال التحول الرقمي الشامل في أنظمة سلامة الغذاء.

رئيس «التصديري للصناعات الغذائية»: خطة لزيادة الصادرات لـ 10 مليارات دولار





وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى التحديات الراهنة التي تواجه منظومة التصدير، مثل المخاطر البيولوجية (كالسالمونيلا والإيكولاي)، بقايا المبيدات، والتلوث الفيزيائي، وصعوبات التتبع، ولمواجهة هذه التحديات، استعرض بزان مجموعة من الأدوات التكنولوجية الحديثة التي يمكن توظيفها بفعالية إنترنت الأشياء (IoT) لمراقبة درجات حرارة سلسلة التبريد بدقة، والبلوك تشين (Blockchain) من أجل تتبع المنتجات بشفافية كاملة من المزرعة إلى المستهلك، والذكاء الاصطناعي (AI): للتنبؤ بجودة المحاصيل وتوقيت الحصاد الأمثل، والاختبارات السريعة: لرصد مسببات الأمراض قبل مرحلة التصدير.

جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة "الاعتماد على الأدوات الرقمية والتقنيات الحديثة للحد من دخول المخاطر في سلسلة الإمداد الغذائي فى فعاليات النسخة الثانية من المنتدى المصري العالمي لسلامة الغذاء (EGFoSS 2025)، وسلَّط بزان الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا والرقمنة في الارتقاء بأنظمة سلامة الغذاء، مشددًا على قدرتها على تعزيز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها.



أوضح بزان الفوائد الملموسة لهذه الأدوات، مشيرًا إلى نمو صادرات الفراولة بنسبة 14% بين عامي 2023 و2024 دون تسجيل أي مشكلات تتعلق بسلامة الغذاء، كما تساهم هذه التقنيات في امتثال أسرع لمتطلبات التتبع في أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ودعم سمعة مصر في الأسواق العالمية عبر الشفافية الرقمية.



وقدم بزان خارطة طريق طموحة للفترة 2025 – 2030 لتعزيز التحول الرقمي كالتالي:

المرحلة الأولى (2025–2026): نشر المستشعرات الرقمية، وتتبع المنتجات عالية القيمة، وتدريب الكوادر.

المرحلة الثانية (2027–2028): دمج تحليلات الذكاء الاصطناعي، وتجارب البلوك تشين، واستخدام نماذج اختبار بديلة.

المرحلة الثالثة (2029–2030): بناء منظومة متكاملة وذكية لسلامة الغذاء، وتصدير هذه التكنولوجيا للأسواق الإقليمية.

وأكد أن التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والشراكات الدولية في نقل المعرفة وتبادل الأنظمة الرقمية هي عوامل أساسية لتحقيق هذا التحول، وأن التحول الرقمي هو "مفتاح التوسع التصديري المستدام لمصر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.