تحرير 110 آلاف مخالفة مرورية وضبط 393 سائقا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتعزيز الانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور بالجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 110,484 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

إجراء كشف المخدرات لـ 3374 سائق خلال 24 ساعة

كما تم فحص 3,374 سائقًا، حيث تبين إيجابية 393 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1,199 مخالفة مرورية متنوعة، منها: السير عكس الاتجاه، تحميل ركاب بالمخالفة، مخالفة شروط التراخيص، وعيوب في الأمن والمتانة.

كما تم فحص 367 سائقًا وتبين إيجابية 19 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وضُبط 20 محكومًا عليهم بإجمالي 102 حكم قضائي، بالإضافة إلى التحفظ على 5 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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