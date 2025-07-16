القبض على 3 متهمين بسرقة محتويات مصنع في السويس

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة محتويات مصنع بـالسويس.

سرقة محتويات مصنع بالسويس

رصدت وزارة الداخلية منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الادعاء بقيام شخصين بسرقة محتويات مصنع بالسويس.



بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وباستدعاء المسئول القانونى للمصنع المشار إليه، أفاد بأنه بتاريخ 12 الجاري رصدت كاميرات المراقبة الخاصة بالمصنع قيام شخصين مجهولين بالدلوف للمصنع عن طريق التسلق وسرقة بعض أدوات السباكة المصنوعة من الحديد والألومنيوم مستخدمين تروسيكل، ولاذوا بالهرب.



وبإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة السويس).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة مستخدمين مركبة "تروسيكل بدون لوحات" تم ضبطها، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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