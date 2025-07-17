الخميس 17 يوليو 2025
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محافظات

وقف الملاحة الجوية والنهرية بأسوان بسبب موجة الطقس السيئ (صور)

حالة الطقس فى اسوان
حالة الطقس فى اسوان

وجه اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان كافة الجهات المختصة بمواصلة رفع درجة الاستعداد القصوى فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة الحالية، وتقلبات الطقس والأحوال الجوية التي تشهدها مختلف أنحاء المحافظة فى ظل العاصفة الترابية. 

إغلاق حركة الملاحة النهرية والجوية 

وقامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة الجوية بمطارى أسوان وأبو سمبل الدولي بصفة مؤقتة، وذلك لحين تحسن الرؤية، فضلًا عن إغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر فى أسوان وأبو سمبل.

وشدد على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة حيث أن الوضع مستقر حاليًّا دون وقوع أى خسائر.

فيما قامت إدارة المرور بالتنبيه على سائقي السيارات والمركبات بتوخي الحذر أثناء السير بالطرق السريعة كالصحراوي الغربي أسوان / القاهرة، وأسوان / أبو سمبل البري، وأيضًا طريق أسوان / القاهرة الزراعى، والطرق الداخلية.

ومن جانبه حذر المهندس سامى البربرى مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على اختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحي بالمسار الملاحى أسوان / الأقصر، وكامل مسطح بحيرة ناصر بصفة مؤقتة لحين تحسن الأحوال الجوية، وهدوء  الرياح وصفاء الجو والنقاء من الشوائب والأتربة العالقة وزيادة مدى الرؤية الأفقية.

كما حذر مدير فرع هيئة النقل النهرى العائمات من المغادرة من المراسي والإبحار بصفة قطعية، على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بالفعل توخى أعلى درجات الحرص أثناء الإبحار وإجراء مناورات تراكى  بموضع  أمن أو وصولها لأقرب مرسى للرسو، وعلى جميع العائمات النهرية إنارة كامل الأنوار الملاحية والسطح المشمس وأنوار الجانبين.

وطالب بإتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار  والتموضع الأمن والمنضبط بأقرب مرسى، وعدم الرعونة وزيادة السرعة، وعلى الجميع فى حال أى طوارئ أن وجدت سرعة الإبلاغ بأى وسيلة إتصال بما فيها جهاز المناداة اللاسلكي لتحقيق استجابة وتفاعل فورى وسريع مع الموقف أن وجد، وعلى جميع العائمات النهرية المتراكية تأمين أشغال وأعمال الرباط ومراجعتها وتأمين محتويات السطح المشمس  sundeck، وإنزال التندات العلوية بالسطح المشمس.

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