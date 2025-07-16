دعما للثروة السمكية، الدقهلية تتسلم 4.25 ملايين زريعة من البلطي والمبروكة (صور)

استلمت محافظة الدقهلية 4.25 ملايين زريعة سمكية من أسماك مبروكة الحشائش مقسمة بين مركزي شربين وميت غمر دعما من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بحضور فهمي علام مدير إدارة الثروة السمكية بالمحافظة، والدكتور ياسر الجندى رئيس مركز ومدينة شربين، والمهندس إبراهيم طلعت مدير مكتب مصائد المنصورة، والحاج ربيع حرب شيخ الصيادين بشربين.

استلام 4 مليون 250 ألف زريعة سمكية من أسماك البلطي ومبروكة في الدقهلية

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير بحيرات مصر ودعم الثروة السمكية بها وبفرعي النيل، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.

تلبية احتياجات المواطنين من الأسماك

وفي إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الجهاز في تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة ذات الجودة العالية،لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتي وأيضا خدمة الصيادين

إلقاء الذريعة في نطاق قرية الدبوسي بمركز شربين وميت غمر

حيث تم إلقاء الذريعة المشار إليها في نطاق قرية الدبوسي بمركز شربين وبمقر المسطحات المائية بميت غمر، وتم إمداد المحافظة بها من خلال مفرخ المنزلة ومفرخ صان الحجر التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لإمداد محافظة الدقهلية بعدد أربعة مليون زريعة، تشمل عدد مليون زريعة بلطي نيلي ومليون و250 ألف زريعة مبروكة.

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