في ذكرى رحيل أبو السينما المصرية، حسين رياض برع في تقديم دور الأب الطيب

حسين رياض، فنان قدير من الزمن الجميل، أشهر من قدم شخصية الأب فى السينما، قدم شخصية الرجل الطيب الأب أو الصديق، بارع فى الأداء،اختير 13 فيلما من أفلامه ضمن أفضل مائة فيلم فى السينما المصرية، قدم مشوارا فنيا طويلا في السينما استمر أكثر من ستين عاما، عرف بأبو السينما المصرية، من أشهر أدواره دور الريس عبد الواحد في فيلم "رد قلبي"، وعندما حاول حسن الإمام تقديمه فى دور الأب الشرير رفضه الجمهور، ورحل فى مثل هذا اليوم 17 يوليو عام 1965.

ولد الفنان حسين رياض عام 1898 بحي السيدة زينب من أب مصري وأم سورية، عاش وتربى فى حي الحلمية، والده كان يعمل فى تجارة الجلود، عشق التمثيل وتنقل بين الفرق الفنية، أجبره والده على الالتحاق بالكلية الحربية لكن تركها حبا في التمثيل، وشجعه على ذلك صديقه المؤلف الفنان عزيز عيد حين قال له "تستطيع الكلية الحربية تخريج مائة ضابط لكنها لا تستطيع تخريج موهوب مثلك" لينضم إلى فرقة هواة التمثيل مع عزيز عيد ويوسف وهبى.

تغير اسمه فى البداية

اتجه حسين رياض فى البداية الى التمثيل من خلال الفرق المسرحية بدأت بمسرحية (خلي بالك من إميلي) عام 1916 التي قدمها على مسرح جورج أبيض أمام الفنانة روز اليوسف، وقام خلال هذه المسرحية بتغيير اسمه من حسين محمد شفيق إلى حسين رياض خوفا من أن تتعرف عليه أسرته التى عارضت عمله بالتمثيل.

الفنان حسين رياض



كانت المحطة الثانية عام 1923 بالانضمام الى فرقة مسرح رمسيس بحكم صداقته مع صاحبها يوسف وهبى، ثم تنقل بين الفرق المسرحية كفرقة فاطمة رشدي ثم فرقة الريحانى ومنيرة المهدية وعلي الكسار، وعكاشة واتحاد الممثلين عام 1934،ومن أشهر مسرحياته:تاجر البندقية، العشرة الطيبة، مصرع كليوباترا، المرأة الطروب، شهرزاد، عاصفة على بيت عطيل، العباسة، القضاء والقدر وغيرها.

خلاف مع نجيب الريحانى



أحب الفنان حسين رياض الفنان نجيب الريحاني وعمل معه من خلال فرقته في مسرحيات عديدة وصارت صداقة كبيرة بينهما وحققا معا نجاحات كبيرة، إلا أنه في عام 1946 وقع خلاف كبير مع الريحانى، واستمر الخلاف أكثر من خمس سنوات بسبب موافقة رياض على تمثيل دور الريحاني الذى كان على خلاف مع صاحب المسرح، ووافق رياض على أداء شخصية الريحاني فى مسرحية (مغامرات كشكش بيه) إنقاذا للموقف، فغضب الريحانى وشن على رياض حملة كبيرة ثم عاد الصلح والتعاون من جديد في أوبريت "شهر زاد" وفيلم "سلامة في خير".

حسين رياض وعبد الحليم حافظ فى شارع الحب

قدم الفنان حسين رياض للإذاعة أكثر من 150 عملا منذ افتتاحها عام 1934 أشهرها أوبريت "الثعلب فات"، و"جدو يا جدو" حيث غنى فيه مع سعاد حسنى فى برنامج "أبلة فضيلة"، ثم اتجه الى التليفزيون عند افتتاحه أوائل الستينات فقدم مسلسلات: جواز البنات، خيال المآتة، هارب من الأيام وغيرها.

ادوار على خشبة المسرح

عمل حسين رياض على خشبة المسرح وأصبح فيه الفتى الأول فترة من الزمن لكن عينه وأمله كان في السينما، فاتجه إليها مبكرا منذ كانت صامتة، مركزا على أدوار الرجل الطيب الحنون وساعدته ملامح وجهه وطيبة قلبه في ذلك، فقدم أدوار الفلاح والباشا والموظف الغلبان والإنسان المظلوم.



اتجه حسين رياض إلى السينما ويرجع إلى المخرج أحمد سالم الفضل فى انضمام حسين رياض إلى السينما حيث قدمه فى دور صغير في شخصية الحاكم بفيلم "لاشين"، أما أول أفلام حسين رياض فكان فيلم “ليلى بنت الصحراء “ عام 1937 إخراج وتأليف بهيجة حافظ، حيث تقاضى أول أجر عنه 15 جنيها، وجاء بعده فيلم ”صاحب السعادة كشكش بيه”، تبعه أفلام: ليلى بنت الصحراء، الذى تعرض للمنع من الرقابة بسبب تعرض حسين رياض لشخصية الملك فاروق فى الفيلم ليتبعه سلسلة افلام هى من علامات السينما المصرية منها: سلامة في خير، في بيتنا رجل، ليلى البدوية، مصطفى كامل، بلال مؤذن الرسول، البنات والصيف، بين الأطلال، شفيقة القبطية، أغلى من حياتى، صراع فى الميناء، الله معنا، وإسلاماه، شارع الحب، الحرام، حتى كان آخر أفلامه "المماليك" عام 1964.

الفنان حسين رياض



كون الفنان حسين رياض صداقات واسعة دامت طويلا مع الأدباء والكتاب حبا في الثقافة والمعرفة، وكان مصدر احترامهم وتقديرهم، حتى إنه كان يعقد صالونا شهريا فى بيته يحضره الشعراء والأدباء، منهم شاعر الأطلال إبراهيم ناجي وإمام الصفتاوي والموسيقار عبده صالح والفنانات زوزو حمدي الحكيم وزينب صدقي وفاطمة رشدي وعزيز عيد وغيرهم من نجوم الثقافة والفن.

“ليلة الزفاف” كتب النهاية

بدأ حسين رياض تصوير فيلم "ليلة الزفاف" مع أحمد مظهر وسعاد حسنى عام 1965 بعد نجاح دوره فى المماليك، وكان يؤدى فيه شخصية رجل يموت ويدفنه أهله ويكتشف بعد ذلك أنه كان مغميا عليه ويحاول الخروج من القبر فلا يستطيع، لكنه لم يكمل الفيلم وأصيب بأزمة قلبية في الاستديو وسقط أمام الكاميرا، ليرحل بعدها سريعا بعد أن أوصى قبل وفاته بدفن جثمانه بعد 24 ساعة من وفاته حتى يتأكد أنه غير مغميا عليه، ويكمل فؤاد شفيق لشدة الشبه معه تصوير الفيلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.