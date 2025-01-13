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ثقافة وفنون

رحل أمام الكاميرا، محطات فى حياة الفنان الراحل حسين رياض

الفنان حسين رياض
الفنان حسين رياض

حسين رياض، فنان قدير من الزمن الجميل، برع فى تقديم دور الأب الطيب فى السينما وفشل فى تقديم الأب الشرير، عملاق وصادق فى الأداء، اختير 13 فيلما من أفلامه ضمن أفضل مائة فيلم فى السينما المصرية، أطلقوا عليه غول تمثيل، عملاق في الأداء، قدم مشوارا فنيا طويلا في السينما استمر أكثر من ستين عاما، فعرف بأبو السينما المصرية، من أشهر أدواره دور الريس عبد الواحد في فيلم "رد قلبي"، ورحل عام 1965.

 ولد الفنان حسين محمود شفيق الشهير بـ حسين رياض فى مثل هذا اليوم 13 يناير عام 1898 بحي السيدة زينب من أب مصري وأم سورية من أصول تركية، لكنه عاش وتربى فى حي الحلمية، والده كان يعمل فى تجارة الجلود، عشق التمثيل وتنقل بين الفرق الفنية، أجبره والده على الالتحاق بالكلية الحربية لكن تركها حبا في التمثيل، وشجعه على ذلك صديقه المؤلف الفنان عزيز عيد حين قال له "تستطيع الكلية الحربية تخريج مائة ضابط لكنها لا تستطيع تخريج موهوب مثلك" لينضم إلى فرقة هواة التمثيل مع عزيز عيد وأحمد علام ويوسف وهبى.

 

حسين رياض وعبد الحليم حافظ فى شارع الحب 
حسين رياض وعبد الحليم حافظ فى شارع الحب 

 أخذ حسين رياض بنصيحة عزيز عيد وتفرغ للعمل فى الفرق المسرحية فقدم مسرحيته الأولى (خلي بالك من إميلي) عام 1916 على مسرح جورج أبيض أمام الفنانة روز اليوسف، وقام خلال هذه المسرحية بتغيير اسمه من حسين محمد شفيق إلى حسين رياض خوفا من أن تتعرف عليه أسرته حيث كان التمثيل أو "التشخيص"، كما كان يطلق عليه نشاطًا معيبا في ذاك الوقت.

 

البداية مع يوسف وهبى 

 انضم حسين رياض الى فرقة يوسف وهبي "مسرح رمسيس" في أوائل عام 1923 ليواصل تألقه ارتبط بصداقة طويلة مع يوسف وهبى، ثم انضم لفرقة فاطمة رشدي لسنوات، كما عمل مع فرقة الريحاني، ومنيرة المهدية، وعلي الكسار، وعكاشة واتحاد الممثلين عام 1934،ومن أشهر مسرحياته:تاجر البندقية، العشرة الطيبة، مصرع كليوباترا، المرأة الطروب، شهرزاد، عاصفة على بيت عطيل، العباسة، القضاء والقدر.

حسين رياض مع مارى منيب وفاتن حمامة فى الله معنا 
حسين رياض مع مارى منيب وفاتن حمامة فى الله معنا 

 مع افتتاح الإذاعة عام 1934 عمل الفنان حسين رياض بالإذاعة في بداية حياته، فقدَّم أكثر من 150 عملا إذاعيا؛ أشهرها أوبريت "الثعلب فات"، و"جدو يا جدو" حيث غنى فيه مع سعاد حسنى فى برنامج "أبلة فضيلة"، ثم اتجه الى التليفزيون عند افتتاحه أوائل الستينات فقدم مسلسلات: جواز البنات، خيال المآتة، هارب من الأيام وغيرها. 

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 اتجه حسين رياض الى السينما ويرجع إلى المخرج أحمد سالم الفضل فى انضمام حسين رياض إلى السينما حيث قدمه فى دور صغير في شخصية  الحاكم بفيلم “لاشين”. 

 

منع فيلم ليلى بنت الصحراء 

 أما أول أفلام حسين رياض  فكان فيلم “ليلى بنت الصحراء “ عام 1937 إخراج وتأليف بهيجة حافظ، حيث تقاضى أول أجر عنه 15 جنيها، وجاء بعده فيلم ”صاحب السعادة كشكش بيه”، تبعه أفلام: ليلى بنت الصحراء، الذى تعرض للمنع من الرقابة بسبب تعرض حسين رياض لشخصية الملك فاروق فى الفيلم.

 

المماليك آخر أفلامه 

من أشهر أفلامه أيضا: سلامة في خير، في بيتنا رجل، ليلى البدوية، مصطفى كامل، بلال مؤذن الرسول، البنات والصيف، بين الأطلال، شفيقة القبطية، أغلى من حياتى، حيث قام بدور عمو نجيب، صراع فى الميناء، الله معنا، وإسلاماه،  شارع الحب حيث قام بدور المايسترو عبد المنعم صبرى، الحرام وقام فيه بدور الراوى حتى كان آخر أفلامه "المماليك" عام 1964 قام فيه بدور الامير شركس. 

 

رحيل أمام الكاميرا 

 بدأ حسين رياض تصوير فيلم " ليلة الزفاف " مع أحمد مظهر وسعاد حسنى عام 1965 بعد نجاح دوره فى المماليك، لكنه لم يكمله وأصيب بأزمة قلبية في الاستديو وسقط أمام الكاميرا،  ليرحل بعدها سريعا ويكمل شفيفه فؤاد شفيق لشدة الشبه معه تصوير الفيلم.
 

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