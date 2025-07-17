الخميس 17 يوليو 2025
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محافظات

انخفاض مستوى الرؤية في أسوان بسبب العواصف الترابية (فيديو)

حالة الطقس فى أسوان
حالة الطقس فى أسوان

شهدت محافظة أسوان صباح اليوم الخميس، موجة طقس سيئ بسبب هبوب عواصف ترابية أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وسقوط أمطار خفيفة ومتقطعة وسط ارتفاع فى درجات الحرارة. 

أمطار رعدية تضرب 4 مناطق 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن تغير مفاجئ في طقس جنوب البلاد يتضمن سقوط أمطار رعدية تضرب 4 مدن هم: أبوسمبل، أسوان، حلايب وشلاتين. 

وأهابت الهيئة بجميع الجهات المعنية والمواطنين في المناطق المشار إليها اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة لتقليل الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة. 

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​ أسوان عاصفة ترابية أبوسمبل طقس حرارة

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