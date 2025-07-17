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رياضة

بعد غيابه 3 أشهر، تعرف على بدلاء بيلينجهام في ريال مدريد

جود بيلينجهام،فيتو
جود بيلينجهام،فيتو

أعلن ريال مدريد نجاح عملية جود بيلينجهام، بعد الخضوع لعملية جراحية في إحدى العيادات المتخصصة بمدينة لندن، لمعالجة إصابة مزمنة في الكتف الأيسر عانى منها منذ نوفمبر 2023.

بيلينجهام يغيب عن ريال مدريد فى بداية الموسم

وبحسب ما أوردته إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن اللاعب سيبتعد عن الملاعب لمدة تتراوح بين 10 و12 أسبوعًا، مما يعني غيابه عن انطلاقة الموسم الجديد مع ريال مدريد، على أن تكون عودته المتوقعة بعد فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل.

وسلط تقرير آس الإسبانية  الضوء على بدلاء ريال مدريد في الموسم الجديد  حتى عودة بيلينجهام.

وأكد التقرير أن أردا جولر لاعب ريال مدريد بعد أفضل بديل لتعويض غياب بيلينجهام، حيث أثبت جدارته في كأس العالم للأندية، حيث أظهر شخصية قوية وقدرة على تحمل المسؤولية.

لعب جولر 1775 دقيقة هذا الموسم، 30% منها في المراحل الأخيرة من الدوري الإسباني، مسجلًا هدفين وصانعًا تمريرتين حاسمتين. 

وأكد التقرير أن جولر يجيد اللعب كصانع ألعاب، ولاعب وسط، أو عودة لجذوره كمهاجم، ويتوقع أن يكون عنصرًا أساسيًا خلال غياب بيلينجهام.

وتابعت في تقريرها أن فرانكو ماستانتونو اللاعب الجديد في ريال مدريد حيث يُعتبر موهبة استثنائية، يُنظر إليه كلاعب سيترك بصمة كبيرة، مؤكدة أن اللاعب سيصل في 14 أغسطس، قبل انطلاق الدوري بيوم.

وأوضحت في تقريرها أن اللاعب  يمكن أن يلعب على الجناح الأيمن في تشكيلة 4-4-2 أو كلاعب وسط مهاجم في 3-5-2. قد يحتاج وقتًا للتأقلم، لكن الثقة به كبيرة لتحمل المسؤولية.

وأتمت أن هناك  خطة بديلة هي الاعتماد على كامافينجا الذي سيشارك خلال فترة تأقلم ماستانتونو، مع إعادة جولر لدور خط الوسط الهجومي مؤكدة أن خيارات إبراهيم دياز ورودريجو محدودة في التشكيلة الأساسية.

وكان بيلينجهام قد تعرض لخلع في الكتف خلال مباراة أمام رايو فاليكانو على ملعب سانتياجو برنابيو، ومنذ ذلك الحين اضطر للعب بضمادة طبية ثقيلة قلصت من حركته وأثّرت على مستواه، رغم إصراره على المشاركة حتى نهاية الموسم.

ورغم عدم إعلان ريال مدريد أو اللاعب عن العملية بشكل رسمي، فإن القرار قد تم اتخاذه منذ نهاية كأس العالم للأندية، حيث قرر النادي استغلال الإجازة الصيفية التي تمتد لثلاثة أسابيع، لإجراء الجراحة وضمان تعافٍ كامل قبل المراحل الحاسمة من الموسم.

وتضع هذه الإصابة المدرب تشابي ألونسو في مأزق فني، إذ سيتوجب عليه البحث عن بديل مناسب للاعب رقم 5، الذي كان أحد الركائز الأساسية في خط وسط الفريق منذ انضمامه من بوروسيا دورتموند قبل عامين.

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