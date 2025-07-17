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رياضة

جلسة بين الزمالك وزد لحسم صفقة محمد إسماعيل

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يعقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، اليوم الخميس، جلسة مع مسئولي زد من أجل حسم صفقة انتقال محمد إسماعيل للقلعة البيضاء.

واقترب نادي الزمالك من التعاقد مع الفلسطيني آدم كايد، لاعب بريدا الهولندي السابق، في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت مصادر أن الفلسطيني آدم كايد، يصل إلى مصر خلال ساعات لإتمام انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف الزمالك في صفقة انتقال حر.

ومن المنتظر أن يتواجد آدم كايد في القاهرة مساء اليوم الخميس، بعدما اتفق الزمالك مع اللاعب على كافة بنود التعاقد، حيث سيجري الكشف الطبي تحت إشراف إدارة النادي فور وصوله، ثم سيتم عقد جلسة معه لإتمام التوقيع على العقود، وذلك قبل إجراء جلسة تصوير والإعلان بشكل رسمي عن الصفقة.

وفي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي، يصبح كايد خامس صفقات الزمالك في الصيف الحالي بعد كل من الحارس المهدي سليمان والأنجولي شيكو بانزا وعمرو ناصر وأحمد شريف.

 الفلسطيني آدم كايد 

وكان نادي الزمالك دخل في مفاوضات منذ فترة مع آدم كايد لتدعيم مركز الجناح الأيسر في الفريق، لكن لم بصلا لاتفاق على الناحية المادية. 

وأكد مصدر في الزمالك أن جون إدوارد المدير الرياضي، أنهى كافة الاتفاقات المادية مع آدم كايد، ويبقى فقط التوقيع الرسمي ثم إعلان الصفقة. 

الزمالك يعلن رسميًا ضم عمرو ناصر من فاركو لمدة 5 سنوات 

وأعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع عمرو ناصر مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع عمرو ناصر على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

الزمالك يعلن رسميا ضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 

فيما أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

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