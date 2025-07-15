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رياضة

تطورات جديدة في صفقة انتقال آدم كايد لصفوف الزمالك

آدم كايد، فيتو
آدم كايد، فيتو

اقترب نادي الزمالك من إتمام التعاقد مع الفلسطيني آدم كايد، لاعب بريدا الهولندي السابق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقة انتقال حر.

 الفلسطيني آدم كايد 

وكان نادي الزمالك دخل في مفاوضات منذ فترة مع آدم كايد لتدعيم مركز الجناح الأيسر في الفريق، لكن لم بصلا لاتفاق على الناحية المادية. 

وأكد مصدر في الزمالك أن جون إدوارد المدير الرياضي، أنهى كافة الاتفاقات المادية مع آدم كايد، ويبقى فقط التوقيع الرسمي ثم إعلان الصفقة. 

الزمالك يعلن رسميًا ضم عمرو ناصر من فاركو لمدة 5 سنوات 

وأعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع عمرو ناصر مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع عمرو ناصر على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

الزمالك يعلن رسميا ضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 

فيما أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

شيكو بانزا 

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع النادي البرتغالي.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

 

مهدي سليمان ينضم رسميا إلى الزمالك 

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع مهدي سليمان على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع الحارس.

جاءت هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

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جون إدوارد يكثف مفاوضاته مع 3 لاعبين

كما يواصل جون إدوارد المفاوضات مع 3 لاعبين حاليا، أبرزهم حامد حمدان نجم بتروجت، وأحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي، والفلسطيني ادم كايد للاعب بريدا الهولندي السابق الذي يعد لاعبا حرا.

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