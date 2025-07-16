الأربعاء 16 يوليو 2025
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حوادث

القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهم بـمنطقة الجيزة.


مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائرة القسم مما أسفر عن وجود مصابين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


 

وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين طرفين فتطورت الى مشاجرة بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وتم اقتيادهم الى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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