حملات تموين الدقهلية تضبط 1.2 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر (صور)

قاد المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين في الدقهلية حملات مفاجئة، رافقه خلالها محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، لمتابعة سير العمل، والتأكد من التزام المخابز والأسواق بكافة التعليمات واللوائح التموينية.

وكيل تموين الدقهلية يترأس حملات رقابية على الأسواق والمخابز

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة والرقابة الدائمة على أسواق وتداول السلع والمنتجات الغذائية، والرقابة المشددة على المخابز، والمنافذ والتأكد من الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات.

حملات على المخابز

وأسفرت الحملات عن تحرير 150 مخالفة، ففي مجال المخابز، تم تحرير 89 مخالفة، شملت 35 محضر نقص وزن، 13 محضر تصرف في الدقيق، 4 محاضر عدم إعطاء بون صرف للخبز، 6 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، 6 محاضر عدم وجود سجل، محضر عدم وجود ميزان بالمخبز، 10 محاضر عدم وجود قائمة بيانات بالمخبز، 6 محاضر مخالفة مواصفات، محضر تجميع خبز بلدي بإجمالي 660 رغيفًا، محضرين غلق مخبز بدون تصريح، محضر توقف عن الإنتاج، 4 محاضر تجميع بطاقات تموينية بإجمالي 20 بطاقة.

نتائج الحملات التموينية على الأسواق

وفي مجال الأسواق تم تحرير 61 مخالفة، 34 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، 18 محضر عدم وجود شهادة صحية، 4 محاضر البيع بدون فواتير، 4 محاضر سلع مجهولة المصدر، محضر بدون ترخيص، وتم ضبط طن و200 كجم لحوم ودواجن ومصنعات لحوم مجهولة المصدر، 2200 لتر صابون سائل وسوائل تنظيف متنوعة بدون بيانات، 4 كراتين حلوى، 4 كراتين مصاصة، علبة لبان، 50 بالتة عصير، 5 شكائر دقيق، 20 قاروصة سجائر بدون فواتير.

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