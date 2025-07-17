صافرة مصرية تدير مباراة جنوب أفريقيا والسنغال في ربع نهائي كأس الأمم للسيدات

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة شاهندا المغربي لإدارة مباراة جنوب أفريقيا والسنغال السبت المقبل في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية للسيدات بالمغرب.

يضم الطاقم كلا من، شاهندا المغربى حكما للساحة، ويعاونها يارا عاطف مساعد أول "مصر" وأسماء وهاب مساعد ثان "الجزائر"، غادة محات حكما رابعا "الجزائر"، حسام عزب حكما لتقنية الفيديو "مصر"، أحمد عبدالرازق حكم مساعد لتقنية الفيديو "ليبيا".

وأسدل الستار على مرحلة المجموعات في كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2024 يوم الإثنين 14 يوليو 2025.

وتواصل ثمانية منتخبات وطنية مشوارها وتتنافس الآن في ربع النهائي على أربع بطاقات لنصف النهائي يومي 18 و19 يوليو.

المنتخبات الثمانية المتأهلة لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2024 أصبحت معروفة بالفعل وهم نيجيريا، زامبيا، المغرب، مالي، الجزائر، غانا، جنوب أفريقيا والسنغال يشكلون لوحة الدور المقبل من النسخة الخامسة عشرة. البطولة تدخل مرحلة خروج المغلوب بمواجهات مرتقبة على مدى يومين.

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