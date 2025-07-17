الخميس 17 يوليو 2025
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محافظات

عواصف ترابية وأمطار، موجة طقس سيىء تضرب أسوان

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

اجتاحت محافظة أسوان، اليوم الخميس، حالة من الطقس السيء بدأت بعاصفة ترابية وأتربة خفيفة تسببت فى انعدام الرؤية، وهناك احتمالية لسقوط أمطار.

تغيير مفاجئ فى الطقس 

وكانت محافظة أسوان، ذكرت فى بيانٍ، أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أن هناك تغيرا مفاجئا في الطقس وأمطارا رعدية تضرب 4 مناطق في هذا التوقيت (مدينة أبوسمبل ـ مدينة أسوان ـ حلايب -  الشلاتين) ابتداء من اليوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحول جديد في حالة الطقس بعد أيام مستمرة من الموجة الحارة والرطوبة المرتفعة على مختلف مناطق الجمهورية.

وأعلنت الهيئة، أن أحدث خرائط ونماذج الطقس تشير إلى احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وتشمل: أبو سمبل - أسوان - حلايب - شلاتين.

وأهابت الهيئة بجميع الجهات المعنية والمواطنين في المناطق المشار إليها اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة لتقليل الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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​ أسوان عاصفة ترابية اسوان الطقس أبوسمبل امطار

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