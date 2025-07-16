الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، وهذه أبرز بنوده

السويداء، فيتو
السويداء، فيتو

أحداث السويداء، أعلنت وكالة «سانا» نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية السورية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء من كل الأطراف.

وأوضحت أن الاتفاق يتضمن وقف أي شكل من أشكال الهجوم ضد القوات الأمنية وحواجزها.

كما أشارت إلى تشكيل لجنة مراقبة مكونة من الدولة السورية والمشايخ للإشراف على تنفيذ الاتفاق.

ونص الاتفاق أيضا على نشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة من الدولة ومنتسبي الشرطة من أبناء محافظة السويداء.

وكذلك التوافق أيضا على آلية لتنظيم السلاح الثقيل بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع لإنهاء السلاح خارج الدولة

 ونص الاتفاق أيضا على الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية والتأكيد على سيادتها الكاملة على جميع أراضي المحافظة، وتشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق في الجرائم والانتهاكات والتعويض للمتضررين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتفاق لوقف إطلاق النار الداخلية السورية الدولة السورية محافظة السويداء وزارة الداخلية السورية وقف إطلاق النار في السويداء

مواد متعلقة

اشتباكات بين الدروز وأهالي دير الزور، ماذا يحدث في السويداء الآن؟ (فيديوهات)

حقوقكم مصانة بالكامل، بيان عاجل من الرئاسة السورية بشأن انتهاكات السويداء

إسرائيل تستهدف القوات السورية في السويداء لحماية الدروز

الأكثر قراءة

قراران جمهوريان بفض دور الانعقاد لـ مجلسي النواب والشيوخ

الخطيب يرفض مقابلته، آخر محاولات وسام أبو علي لحل أزمته مع الأهلي

أول تعليق من لميس الحديدي بعد عدم تجديد تعاقدها مع المتحدة

تحذير عاجل من الرقابة الإدارية

وفاة ميمي عبد الرازق مدرب المصري السابق

وفاة التيك توكر سلمى يصيب العالم بالصدمة، عملية تكميم أودت بحياتها والسر في التنمر

سعر الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تبدأ من 143 جنيهًا، سعر الدواجن المجمدة اليوم الأربعاء في المحال التجارية

خدمات

المزيد

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

كيف يضمن القانون مستقبلا أفضل للأطفال؟

تبدأ من 143 جنيهًا، سعر الدواجن المجمدة اليوم الأربعاء في المحال التجارية

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب الشهادات الفنية

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من تحريم الربا؟، الإفتاء توضح

وزير الأوقاف السابق: نحتاج إلى فهم صحيح لديننا ومقاصده وأولوياته

من قصص القرآن الكريم، حكاية نبي ظل يدعو قومه 30 سنة فلم تؤمن إلا ابنتاه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads