التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، وهذه أبرز بنوده

أحداث السويداء، أعلنت وكالة «سانا» نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية السورية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء من كل الأطراف.

وأوضحت أن الاتفاق يتضمن وقف أي شكل من أشكال الهجوم ضد القوات الأمنية وحواجزها.

كما أشارت إلى تشكيل لجنة مراقبة مكونة من الدولة السورية والمشايخ للإشراف على تنفيذ الاتفاق.

ونص الاتفاق أيضا على نشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة من الدولة ومنتسبي الشرطة من أبناء محافظة السويداء.

وكذلك التوافق أيضا على آلية لتنظيم السلاح الثقيل بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع لإنهاء السلاح خارج الدولة

ونص الاتفاق أيضا على الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية والتأكيد على سيادتها الكاملة على جميع أراضي المحافظة، وتشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق في الجرائم والانتهاكات والتعويض للمتضررين.

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