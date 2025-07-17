الأزهر يكرم الفائزين بمسابقات "نحلة الأزهر للتهجي" و"فارس المتون" و"المترجم الناشئ"، اليوم

ينظم قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، حفلًا لتكريم الطلاب الفائزين في المسابقات السنوية: "نحلة الأزهر القومية للتهجي"، و"فارس المتون"، و"المترجم الناشئ".

الأزهر يُكرِّم الفائزين بمسابقات "نحلة الأزهر للتهجي" و"فارس المتون" و"المترجم الناشئ"

يُقام الحفل في الثانية ظهرًا بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، وبحضور لفيف من قيادات وعلماء وطلاب الأزهر.

إستراتيجية الأزهر الرامية إلى تنمية مهارات الطلاب اللغوية والعلمية

وتأتي هذه المسابقات انطلاقًا من إستراتيجية الأزهر الرامية إلى تنمية مهارات الطلاب اللغوية والعلمية، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، كما تؤكد مؤسسة الأزهر من خلالها على أهمية إتقان اللغات والعلوم كركيزة أساسية لبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في تقدم المجتمع.

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