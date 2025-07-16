عميد معهد القلب السابق يحذر من ارتفاع معدلات الإصابة بالجلطات ويطالب الحكومة بهذا الأمر

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق للمعهد القومي للقلب، من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الموجات شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد هذه الأيام، مؤكدًا أن هذه الظروف ترفع بشكل ملحوظ معدلات الإصابة بـ الجلطات.

تحذير مستمر من "موسم الجلطات"

وقال شعبان، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، إن فصل الصيف الحالي يمثل ما يُعرف بـ "موسم الجلطات"، بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة وتغيرات الطقس المتسارعة، مما يؤدي إلى فقدان الجسم للسوائل، وزيادة لزوجة الدم، وبالتالي ارتفاع خطر الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية.

أشعة الشمس والعرق: خطر مزدوج

وأكد شعبان أن التعرض للشمس والعرق الزائد دون تعويض كافٍ بالسوائل يشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة، خاصة بين كبار السن ومرضى القلب والضغط، داعيًا إلى الابتعاد عن العمل تحت أشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان.

مقترحات للحكومة: تعديل مواعيد العمل

وفي رسالة واضحة للحكومة، طالب جمال شعبان بتقديم مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من السادسة صباحًا، وفصل العمل لفترة بعد الظهر، بحيث تُستأنف الأعمال بعد غياب الشمس، في محاولة للحد من التعرض للحرارة، وتقليل المخاطر الصحية.

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