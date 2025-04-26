السبت 26 أبريل 2025
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حوادث

حريق ضخم بمصنع لعب أطفال بـ 6 أكتوبر والحماية المدنية تتدخل (صور)

حريق ضخم بمصنع لعب
حريق ضخم بمصنع لعب أطفال

اندلع حريق هائل منذ قليل داخل مصنع الشرق الأوسط لتصنيع لعب الأطفال بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة 6 أكتوبر.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها للمصانع المجاورة.

 حريق هائل بمصنع لعب أطفال بمدينة 6 أكتوبر

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جارٍ التعامل مع الحريق وفرض كردون أمني في محيط البلاغ، فيما تصاعدت الأدخنة وألسنة اللهب.

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الحماية المدنية المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر قوات الحماية المدنية مدينة 6 أكتوبر

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