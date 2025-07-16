تحذير عاجل من الرقابة الإدارية

قالت هيئة الرقابة الإدارية إنه في ضوء رصد المركز الإعلامي للهيئة لأخبار متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام بعض الأشخاص بالتواصل مع عدد من أعضاء المجالس النيابية والمسئولين بالدولة زاعمين انتماءهم للهيئة للحصول على بياناتهم الشخصية أو أي معلومات تخص جهات عملهم.



فإنه تؤكد الهيئة أن الأرقام والحسابات المتداولة غير تابعة لها وتهيب بالمواطنين سرعة الإبلاغ والتصدي لتلك الممارسات من خلال قنوات الاتصال الرسمية عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 16900 أو من خلال موقع الهيئة على خدمة على شبكة الإنترنت أو الحسابات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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