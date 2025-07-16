إلزام فنانة شهيرة بسداد 3.63 مليون جنيه بسبب شقة في المهندسين، ما التفاصيل؟

ألزمت محكمة شمال الجيزة الابتدائية فنانة شهيرة، بسداد مبلغ قدره ٣ ملايين و٦٣٠ ألف جنيه، على خلفية نزاع قانوني متعلق ببيع وحدة سكنية في منطقة المهندسين.

بداية الواقعة كانت فى يناير ٢٠٢٤، حينما قامت الفنانة م. ز ببيع شقة بشارع سوريا في المهندسين مقابل خمسة ملايين جنيه، إلا أن المشتري فوجيء لاحقا بإنذارات بنكية بالحجز على الشقة، بعد اكتشاف أنها ضمن وحدات مرهونة لصالح أحد البنوك منذ عام ٢٠٠٤، وأن عليها مديونية تتجاوز ٤ ملايين جنيه من أصل ٢٩ مليون مديونية العقار بالكامل.

وأقام الشاكي دعوى يتهم فيها “م ز” بإخفاء حقيقة الرهن العقاري، مطالبا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وقضت المحكمة بإلزامها بسداد المبلغ بناء على مخالفة صريحة لشروط العقد المبرم بينهما.

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