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أخبار مصر

تدهور الحالة، تحقيق عاجل من الصحة في شكوى بسمة وهبة ضد مستشفى بالمهندسين

الإعلامية بسمة وهبة،
الإعلامية بسمة وهبة، فيتو

فتحت وزارة الصحة والسكان تحقيقا عاجلا في شكوى قدمتها الإعلامية بسمة وهبة ضد مستشفى خاص بمنطقة المهندسين، بعد اتهامات بالإهمال الطبي الجسيم الذي تسبب في تدهور حالة إحدى صديقاتها، مصابة بالسرطان.

لجنة من العلاج الحر والتراخيص 

وشكلت وزارة الصحة لجنة من العلاج الحر والتراخيص، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالجيزة للتفتيش على المستشفى، وذلك عقب نشر وهبة تفاصيل الواقعة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وناشدت الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، بالتدخل الفوري.

تفاصيل الواقعة

أوضحت بسمة وهبة أن صديقتها، فيفيان الفقى، كانت تتلقى علاجًا كيماويًا لعدة أورام سرطانية، قبل أن تتدهور حالتها بشكل ملحوظ بعد خضوعها لعملية جراحية داخل المستشفى الخاص بالمهندسين، وصفتها وهبة بـ"التجريبية" وغير المضمونة.

وأكدت وهبة أن المريضة نقلت إلى مستشفى سعاد كفافى بمدينة 6 أكتوبر، لاستكمال العلاج، إلا أن المستشفى الأول رفض تسليم الملف الطبي الخاص بها، بحجة غياب الموظف المختص، ما أعاق الفريق الطبي في إعداد بروتوكول العلاج اللازم.

 

تقصير واضح في الخدمات الطبية والبنية التحتية للمستشفى

 

كما لفتت وهبة إلى وجود تقصير واضح في الخدمات الطبية والبنية التحتية للمستشفى، مشيرة إلى تسرب مياه في الغرف وغياب النظافة، بل وتنفيذ العملية الجراحية في ممر ضيق غير مخصص للعمليات.

وقالت وهبة:"المستشفى لا يصلح لاستقبال المرضى.. المريضة خضعت لجراحة في ممر نهايته حمام، والممرضات أكدن أن الملف غير متوفر لأن المسؤول نائم"

مطالب بسمة وهبة

طالبت الإعلامية باتخاذ إجراءات عاجلة، شملت إغلاق المستشفى ومحاسبة المتورطين وتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة وتقنين أسعار الخدمات الصحية للحفاظ على كرامة المرضى.


وأكدت وهبة أن والدة المريضة تعاني من مرض بالقلب، ولا تحتمل ما وصفته بـالظلم والإهمال، مطالبة وزير الصحة بالتحرك الفوري لإنقاذ المرضى وحماية حقوقهم.

تحرك وزارة الصحة 

فيما كشف مصدر  بوزارة الصحة أن اللجنة المشكلة تجري مراجعة شاملة لتراخيص المستشفى ومدى التزامه بالمعايير الصحية، على أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.

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