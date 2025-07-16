التوأم حسام وإبراهيم حسن ينعيان ميمي عبد الرازق

نعى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، الدكتور ميمي عبد الرازق، المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي.

ونشر الحساب الرسمي للتوأم حسن على منصة إنستجرام نعي التوأم للراحل ميمي عبد الرازق وجاء على النحو التالي:

“ينعي الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر والكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، وفاة الكابتن القدير/ ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصرى”.

التوأم ينعي ميمي عبد الرازق، فيتو

وفاة ميمي عبد الرازق مدرب المصري السابق

وتوفي الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي منذ قليل إثر وعكة صحية.

وتولى ميمي عبد الرازق تدريب النادي المصري البورسعيدي بعد رحيل التونسي أنيس بوجلبان.

وكان مجلس إدارة نادي المصري قد كلف ميمي عبد الرازق بحسم لجنة التخطيط بالنادي التي كان قد ترأسها في الأيام القليلة الماضية.

وقاد المدرب السابق للمصري صاحب الـ65 عامًا فريقه البورسعيدي لاحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، ليشارك بها في بطولة الكونفدرالية.



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