الأربعاء 16 يوليو 2025
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محافظات

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يقود حملة على المخابز البلدية

الاسكندريه
الاسكندريه

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

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ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات معالى الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية

قام  المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بحملة تموينية على المخابز البلدية بالعامرية وبرج العرب رافقه خلالها الدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية وأحمد هيبة رئيس رقابة تموين المنتزة و أحمد على رئيس رقابة تموين وسط.

 

 وقد أسفرت نتائج الحملات عن ضبط ٣٣٠ بطاقة تموين بأحد المخابز البلدية بغرض الضرب الوهمى والتربح غير المشروع من أموال الدعم.

ضبط مخبز بلدى قام بتجميع عدد ١٤ شيكارة دقيق بلدى مدعم  من غير المطحن المربوط عليه المخبز، وتحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن.


وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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الاسكندرية مديرية التموين وزير التموين

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