خبير اقتصادي يكشف مفاجأة عن أسعار ومكاسب الذهب بنهاية 2025

أكد أحمد عزام، الخبير والمحلل الاقتصادي، أن الذهب والفضة يواصلان تسجيل مكاسب قوية مدفوعة بمزيج من العوامل السياسية والنقدية، في مقدمتها احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وعودة التوترات التجارية العالمية، إضافة إلى توجه البنوك المركزية العالمية لزيادة حيازتها من الذهب كملاذ آمن.

سعر أوقية الذهب بعد تصريحات ترامب

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج أرقام وأسواق"، المذاع على قناة “أزهري”: "الذهب سجل مؤخرًا مستويات بين 3,225 و3,350 دولارًا للأوقية، مدعومًا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برغبته في إقالة رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، ما عزز التوتر في الأسواق ودفع المستثمرين نحو الذهب".

إشارة فنية مرتقبة عند 3,370 دولار

أسعار الذهب اليوم، وأشار عزام إلى أن اختراق الذهب مستوى 3,370 دولارًا للأوقية سيكون علامة فنية مهمة على استمرار الاتجاه الصعودي، مؤكدًا: "نتوقع مكاسب تتجاوز الـ 40% بنهاية 2025، بحسب توقعات مجلس الذهب العالمي".

الفضة تسرق الأضواء.. وتسجّل زخمًا شرائيًا أكبر

وأوضح عزام أن الفضة تحقق تسارعًا أكبر في وتيرة الصعود مقارنة بالذهب، لكونها معدنًا صناعيًا أيضًا إلى جانب كونها ملاذًا استثماريًا. وقال:"صناديق الاستثمار المتداولة والمؤسسات تواصل شراء الفضة بقوة، وقد تصل إلى 45 دولارًا للأوقية خلال الأشهر المقبلة."

وأشار إلى أن الفضة تُعد بديلًا منخفض التكلفة وأكثر جذبًا في ظل بحث المستثمرين عن عوائد مرتفعة وتكلفة دخول أقل مقارنة بالذهب.

البيتكوين.. المؤسسات تدفعه لأعلى وسط بيئة تنظيمية مشجعة

وفيما يخص العملات المشفرة، كشف عزام أن البيتكوين يشهد موجة صعود قوية، مدفوعة بمشتريات مكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المتداولة، حيث تخطى حجم المشتريات المؤسسية 700,000 بيتكوين خلال فترة قصيرة، وهو رقم تاريخي.

وأضاف:"البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة أصبحت أكثر انفتاحًا مع تشريعات مرتقبة تمنح العملات الرقمية شرعية قانونية، وهو ما يُعزز شهية المخاطرة."

وتوقع أن يختبر البيتكوين مستويات بين 130,000 و140,000 دولار قبل موجة تصحيح محتملة لاحقًا.

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