الأربعاء 16 يوليو 2025
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أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الخميس في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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درجة الحرارة غدا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة غدا الخميس، حيث تشهد ارتفاعا بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية ويسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الانحاء وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الخميس 17-7-2025 في محافظة الفيوم

ذروة الموجة الحارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس


حالة الطقس غدا في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل  للحرارة رطب فى اول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   28  ودرجة الحرارة العظمى 39، المحسوسة 41

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 40, المحسوسة 42

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  27 و درجة الحرارة العظمى 40, المحسوسة  42

بنها: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى  39 , المحسوسة 41

الإسكندرية:درجة الحرارة:23 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 36

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

مطروح:درجة الحرارة 24 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 22  و درجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 37

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى  42 , المحسوسة 44

السويس: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 41, المحسوسة 43

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة  41

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  25 ودرجة الحرارة العظمى 40  , المحسوسة 42

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 25  ودرجة الحرارة العظمى:  40 , المحسوسة 42

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  26 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 42

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

أسوان: درجة الحرارة  28  ودرجة الحرارة العظمى 44 , المحسوسة 45
 

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