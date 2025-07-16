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حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوي

حادث، فيتو
حادث، فيتو

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

حادث طريق الإسكندرية الصحراوي اليوم 

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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