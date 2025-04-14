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حوادث

انقلاب ميكروباص يودي بحياة شخص، ويصيب 6 أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي

انقلاب ميكروباص،
انقلاب ميكروباص، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي؛ ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث طريق الإسكندرية الصحراوى اليوم 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي،  بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

 وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص، تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي؛ مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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