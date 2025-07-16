احذروا “المشوهين”، طبيبة تحذر من حقن التجميل على يد غير المتخصصين

أطلقت الدكتورة نسرين نبيل، أستاذ طب الفم والأسنان بجامعة المنصورة، تحذيرًا شديد اللهجة من اللجوء إلى غير المتخصصين في مجال التجميل غير الجراحي، مشددة على أن "غلطة واحدة في الحقن قد تؤدي إلى نتائج كارثية".

التجميل ليس شكلًا فقط بل علاج

وأوضحت أن كثيرًا من الحالات التي تلجأ لحقن الفيلر أو البوتوكس تعاني من اكتئاب ومشاكل نفسية مرتبطة بشكل الوجه، وأن التجميل في هذه الحالات يكون أداة علاجية لاستعادة الثقة وتحسين جودة الحياة.

لا لتقليد المشاهير

ورفضت “نسرين”، خلال لقائه ببرنامج “أنا والناس الذي تقدمه مروة مطر بقناة ”النهار"، بشدة أي طلب لتغيير الملامح بشكل جذري أو محاولة تقليد شخصيات مشهورة، مؤكدة أن لكل وجه "مقاييس خاصة" يجب أن يحترمها الطبيب من خلال خطة علاجية دقيقة تضمن نتائج طبيعية وغير مصطنعة حتى لا ينتج عن ذلك تشوهات بالوجه.

التجميل للرجال.. أهداف مختلفة

أشارت إلى أن التجميل للرجال يتم وفق جرعات مختلفة، ويُستخدم أحيانًا لأغراض علاجية مثل تحسين التماثل في الوجه أو تعديل شكل الذقن.

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