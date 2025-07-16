الأربعاء 16 يوليو 2025
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رياضة

الأهلي يستعيد خدمات جناح الفريق قبل معسكر تونس

الأهلي
الأهلي

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات لاعبه طاهر محمد طاهر، بعد تأكد جاهزيته عقب التعافي من الإصابة التي لحقت به. 

وكان طاهر تعرض لشد في منشأ العضلة الأمامية أثناء مشاركته مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، قبل أن يخضع لفترة تأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي.

وبات جناح النادي الأهلي جاهز تحت تصرف الجهاز الفني للاعتماد عليه خلال معسكر الفريق في تونس. 

الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادا للموسم الجديد 

قرر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض تدريبات اللاعبين صباحا ومساء خاصة بعد القياسات البدنية للفريق والتي أقيمت مؤخرا.

 وبدأ الفريق تدريبات الكرة على ملعب التتش بالجزيرة، أمس الثلاثاء، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، بعد أن اكتفى اللاعبون بأداء قياسات بدنية وطبية فقط أول أمس، في اليوم الأول لتجمع الفريق لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد. 

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو على تقليص أيام معسكر الفريق المرتقب في تونس بعد إلغاء ودية النجم الساحلي التونسي، حيث يبدأ المعسكر يوم الجمعة القادم وتعود البعثة يوم ٢٦ من الشهر ذاته. 

 

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