"الكتابة الروائية" ورشة عمل على هامش معرض مكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية ورشة عمل بعنوان "الكتابة الروائية " قدمها الكاتب والروائي أحمد المرسي، وذلك على هامش الدورة العشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2025، المقام خلال الفترة من الإثنين 7 يوليو الجاري وحتى الإثنين 21 يوليو.

تحدث أحمد المرسي عن تاريخ الرواية الذي يعود إلى أكثر من 200 عام وقال إن الرواية الحديثة تطورت في القرن التاسع عشر، وأصبحت ديوان العرب الحديث.

وأشار إلى أن القراءة هي عملية تفاعلية بين الكاتب والقارئ ويجب الإكثار منها لأنها تساعد على تعميق المعرفة الشخصية وتسهيل توارد الأفكار. وأضاف أن حياة كل انسان تصلح أن تكون رواية ولكن يجب أن تكتب بتجرد شديد وصدق.

وحدد المرسي القواعد الأساسية لكتابة الرواية، والتي أطلق عليها "المخطط الهندسي للرواية" والتي تشمل: تحديد الفكرة الرئيسية للرواية والموضوع الذي يريد الكاتب تناوله، بناء الحبكة القوية والمثيرة التي تجذب القارئ، تحديد الأحداث الرئيسية وتصاعدها، ثم الذروة والتحول في القصة وأخيرًا الحل والنهاية.

وأشار أن هذا المخطط يمكن تعديله وتطويره حسب احتياجات الرواية وأسلوب الكاتب. وأكد على ضرورة كتابة مشهد النهاية منذ البداية لتجنب شعور الكاتب بعدم القدرة على إكمال العمل ودخوله في مرحلة النفور من العالم الروائي بسبب طول الوقت لأن أحيانًا تستمر كتابة الرواية لعدة سنوات. مؤكدًا أن النهايات المبهرة أهم من البدايات لأنها تظل عالقة بالأذهان.

جدير بالذكر ان هذه الورشة سوف تستكمل غدًا الخميس الموافق 17 يوليو بقاعة الأغراض المتعددة بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، حيث تعتبر فرصة قيمة لشباب الكتاب والمؤلفين لتعلم أساسيات الكتابة الروائية وتطوير مهاراتهم.

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