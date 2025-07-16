خبير اقتصادي يكشف مفاجأة عن تحويلات المصريين بالخارج

كشف الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "سلاح ذو حدين"، حيث ردت دول مثل الصين برفع رسوم مُماثلة وتجميد الاستثمارات، مشددًا على أن هذا التغير في ميزان القوى العالمية يدفع الدول للتحرر من "الهيمنة الدولارية" والتعامل بالعملات المحلية، وهو ما بدأت تفعله مصر من خلال اتفاقيات مع دول مثل روسيا والصين.

قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج

ونوه "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، بأن هناك قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج بلغت 77%، وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر منذ 35 عامًا، مؤكدًا أن هذه الزيادة، التي رفعت التحويلات إلى 24 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 26 مليار دولار بنهاية العام، تعود بشكل رئيسي إلى استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.

قرار تحرير سعر الصرف من خلال البنك المركزي

وأوضح أن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي، والذي وصفه بـ"القرار الموفق"، أنهى سيطرة السوق الموازية التي دامت 40 عامًا، مشيرًا إلى أن القضاء على السوق السوداء أعاد ثقة المصريين بالخارج بالبنوك الرسمية، كما جذب 70% من المستثمرين الذين كانوا ينفرون من السوق المصري بسبب عدم استقرار سعر الصرف.

التدفقات الدولارية اليومية للبنوك

ولفت إلى أن التدفقات الدولارية اليومية في البنوك المصرية تشهد نشاطًا كبيرًا، مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف كان الهدف الرئيسي في الإصلاح المالي لمصر، موضحًا أن الحكومة نجحت في السيطرة على التضخم، حيث أنه وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 14.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ16.5% في مايو، منوهًا بأن هذا الانخفاض يعكس تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار ويُعتبر مؤشرًا إيجابيًا.

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية

وأكد أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 19.8٪، حيث بلغت 4.10 مليار دولار خلال شهر أبريل 2025، مقارنة بـ3.43 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، موضحًا أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف في تقريره بشأن بيانات التجارة الخارجية لشهر أبريل 2025 عن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 3.42 مليارات دولار خلال شهر أبريل، مقارنة بـ3.78 مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق، مسجلًا تراجعًا بنسبة 9.5%.

وأشار إلى أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، هو السبب الرئيسي في زيادة الصادرات خلال الفترة الأخيرة بفضل توجيهاته المستمرة بتعديل منظومة الصناعة وحل جميع المشكلات الصناعية التي تواجه الصناع، فضلًا عن أن التوجه العام للدولة حاليًا يسير نحو الصناعة، موضحًا أن معدلات السياحة في ازدياد مستمر بفضل المشروعات السياحية التي غيرت شكل السياحة في مصر.



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