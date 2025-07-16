آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم لاعب زد

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة الكرة بالنادي تسعى إلى حسم التعاقد مع محمد إسماعيل، مدافع فريق زد، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن هناك جلسة حاسمة ستُعقد اليوم بين مسئولي الزمالك وإدارة نادي زد، لوضع اللمسات النهائية على الصفقة، في ظل رغبة اللاعب القوية في الانضمام إلى القلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب أبدى ترحيبه الكامل بارتداء قميص الزمالك، وينتظر فقط إنهاء الاتفاق بين الناديين بشكل رسمي.

على جانب آخر، أجرى المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، زيارة مفاجئة اليوم إلى فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأعمال الإنشاء بالمقر الجديد، ضمن المرحلة الأولى لمشروع إنشاء الفرع.

وخلال الزيارة، التقى نائب رئيس الزمالك بالمهندسين والاستشاريين المشرفين على تنفيذ المشروع، واستمع منهم إلى شرح وافٍ حول الموقف التنفيذي الحالي، ومدى التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد سابقًا.

وحرص هشام نصر على تفقد الملاعب الخارجية وملاعب كرة القدم، والتي بدأ العمل فيها بالفعل ضمن المرحلة الأولى من المشروع، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المنشآت الحيوية لما تمثله من أهمية رياضية كبيرة.

كما تفقد نائب رئيس الزمالك عددًا من الملاعب الخارجية لكرة السلة والطائرة قيد الإنشاء، حيث شدد على ضرورة الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، بما يواكب خطة النادي في تطوير البنية التحتية وتحقيق طفرة إنشائية تخدم كل الألعاب الجماعية والفردية.

وأكد هشام نصر خلال الزيارة أن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، يتابع بشكل مستمر مراحل التنفيذ، ويحرص على تذليل أي معوقات لضمان تسليم المشروع بأعلى جودة وفي التوقيت المحدد، بما يتماشى مع رؤية النادي المستقبلية.

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