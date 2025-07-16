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محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة

اللواء عبد الفتاح
اللواء عبد الفتاح محافظ سوهاج

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي وتذليل أية معوقات بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بحضور العميد محمود عبد الرحمن قائد مركز القيادة التخصصي، والعميد أحمد مؤنس مدير مشروعات حياة كريمة، ورؤساء ونواب الوحدات المحلية السبع التي تشملهم المرحلة الأولى، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب، ووحدة " حياة كريمة " بالمحافظة، وممثلي شركات الغاز والاتصالات والكهرباء،

محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة 

 

ناقش الاجتماع المشروعات التي تم الانتهاء منها وتشغيلها وبدأت بالفعل فى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها مشروعات الوحدات الصحية، ومكاتب البريد، ومجمعات الخدمات، ومراكز الشباب، ومراكز تنمية الأسرة والطفل، والمشروعات التي تم الانتهاء منها ولم يتم تشغيلها، وكذلك المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها، ونسب التنفيذ وأبرز المعوقات وسبل تذليلها.

ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل المعوقات والانتهاء من كافة المشروعات المتبقية، مع حصر دقيق للمستحقين فعليًا لـ"سكن كريم" لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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الشرب والصرف الصحى الرئاسية حياة كريمة الهيئة القومية لمياه الشرب تقديم الخدمات للمواطنين مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروعات المبادرة الرئاسية وصول الدعم لمستحقيه

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