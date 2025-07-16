لقاء مفتوح مع الكاتبة شهلا العجيلي على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

نظمت مكتبة الإسكندرية لقاء مفتوح مع الكاتبة والروائية الدكتورة شهلا العجيلي؛ أستاذة الأدب والنقد في الجامعة الأمريكية بالأردن، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المقام على هامش معرضها الدولي للكتاب في دورته العشرين، أدار اللقاء الكاتب الصحفي سيد محمود.

عبرت الكاتبة شهلا العجيلي، في بداية اللقاء عن سعادتها بإطلاق روايتها الجديدة "غرفة حنا دياب" من مكتبة الإسكندرية، موضحة أن الرواية لا تتحدث عن شخص بقدر ما تتحدث عن المدن وتحديدًا مدينة حلب السورية، أقدم مدينة مأهولة بالسكان وكانت نقطة مهمة في طريق الحرير.

وأضافت "العجيلي" أن حادث مقتل "حنا دياب" الذي كان أستاذًا جامعيًا على المنصة التعليمية في جامعة حلب والتي وقعت في فترة الثمانينات بقيت عالقة في ذاكرتها حتى استعادتها في روايتها الأخيرة، كما تطرقت الرواية للأحداث التي شهدتها سوريا بعد ٢٠١١ والذي طرح سؤالًا كبيرًا عن الهوية وتأثير السلطة السياسية في تحديدها.

وحول اللغة المستخدمة في الرواية، أكدت "العجيلي" أنها تفضل استخدام اللغة الأبسط في رواياتها ولا تستخدم الصور الشعرية، لأن الرواية تعني الحكي الذي يتم استخدامه بشكل يومي، كما أن فكرة الرواية منذ القرن الثامن عشر قائمة على السلاسة.

ومن جانبه، سرد الكاتب الصحفي سيد محمود، ملخصًا سريعا للرواية، وتطرق إلى أسلوب الكاتبة في استخدام لغة بسيطة ودالة تجمع تفاصيل عن الحياة اليومية مما يسمح للقراء في أي عمر قراءته وفهمه، كما أن العائلة حاضرة في الرواية وكذلك مفهوم التاريخ والبيئة الجغرافية.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب تتواصل خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجارى، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادى الناشرين المصريين والعرب، في مقر المكتبة على كورنيش الإسكندرية وبالتوازى في القاهرة في "بيت السنارى" بحى السيدة زينب، و"قصر خديجة" بحلوان.

وتقدم 79 دار نشر مصرية وعربية أحدث إصداراتها بخصومات متميزة لرواد المعرض، وعلى هامش المعرض يتم تقديم 215 فعالية ثقافية، ما بين ندوات وأمسيات شعرية وورش متخصصة، بمشاركة قرابة 800 مفكر ومثقف وباحث ومتخصص في شتى مناحى الإبداع والعلوم الإنسانية والتطبيقية.

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