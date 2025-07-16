غارات إسرائيلية جديدة على دمشق ومحيط القصر الرئاسي السوري

أحداث السويداء، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية عنيفة على العاصمة السورية دمشق ومحيطها، مستهدفًا منشآت عسكرية وحكومية حساسة، في تصعيد غير مسبوق تزامن مع التوترات الأمنية المتصاعدة جنوب البلاد، خاصة في محافظة السويداء.

ووثقت مشاهد جديدة لحظة استهداف مبنى رئاسة هيئة الأركان وسط العاصمة، في وقتٍ أكدت فيه مصادر سورية أن القصف طال وزارة الدفاع السورية ومحيط القصر الرئاسي، وأدى لإصابة 9 مدنيين بجروح، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية.

وأفادت قناة الإخبارية السورية بإصابة مدنيين جراء القصف الذي استهدف مناطق مأهولة في وسط دمشق.

وجاءت الغارات بعد ساعات من تصريحات لوزير الحرب في حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، قال فيها إن "رسائل التحذير انتهت"، معلنًا بدء ما وصفها بـ"الضربات الموجعة" ضد دمشق، ردًا على ما تشهده مدينة السويداء من مواجهات بين مجموعات درزية وأخرى بدوية، وتصاعد الاشتباكات هناك خلال الأيام الماضية.

وقبل وقت سابق من اليوم، نفذ الطيران الإسرائيلي غارة جديدة هي الثالثة اليوم على العاصمة السورية دمشق، واستهدف أيضا مبنى هيئة الأركان السورية بحسب وسائل إعلامية سورية.

وقالت قناة الجزيرة إن جيش الاحتلال شن غارتين خلال أقل من 3 دقائق على وزارة الدفاع السورية في دمشق.

اشتباكات بالسكاكين والعصي بين الدروز وأهالي دير الزور

وتشهد مدينة جرمانا الواقعة على أطراف العاصمة السورية دمشق اشتباكات بالسكاكين والعصي بين الدروز وأهالي دير الزور، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة في ساحة السيوف، بحسب روسيا اليوم.

تظاهرة منددة بالانتهاكات التي تحدث في مدينة السويداء

وقبل اندلاع الاشتباكات، نفذ أبناء الطائفة الدرزية في مدينة جرمانا في ريف دمشق تظاهرة منددة بالانتهاكات التي تحدث في مدينة السويداء، ورددوا شعارات تدعو إلى إسقاط النظام.

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