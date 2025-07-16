بعد هبوط إيبسويتش تاون، سام مرسي على أعتاب الكويت الكويتي

يستعد سام مرسي قائد فريق إيبسويتش تاون، للرحيل عن النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اقتراب نهاية عقده في صيف 2026، أي نهاية الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "إيبسويتش ستار" أن المفاوضات بشأن تمديد عقد سام مرسي لم تتقدم، بالرغم من رغبة الطرفين في البقاء، إلا أن اللاعب تلقى عرضا مغريا من الكويت الكويتي لضمه، وتقترب الصفقة من النجاح، حيث إن إيبسويتش تاون لن يطالب بأي رسوم انتقالية، رغم أن عقد سام مرسي لا يزال به عام آخر، طالما أن الانتقال سيكون خارج إنجلترا، من أجل تسهيل رحيل لاعب قدم الكثير للنادي.

فيما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية أنه يُعتقد أن نادي الكويت قدم عرضًا مميزًا لـ سام مرسي ولأسرته، وهو ما شجع اللاعب على قبوله.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية ذكرت -في وقت سابق- أن سام مرسي حصل على الضوء الأخضر من إدارة إيبسويتش تاون على الانتقال لنادي الكويت الكويتي في صفقة مجانية على الرغم أن العقد المبرم بين الطرفين ينتهي بنهاية الصيف القادم، وذلك تقديرًا لما قدمه من أداء مميز ودور قيادي داخل غرفة الملابس منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في صيف 2021.

وأوضحت الشبكة البريطانية، أن سام مرسي صاحب الـ 33 عامًا يرغب في خوض تجربة الاحتراف بالدوري الكويتي، لا سيما وأن العرض الذي تلقاه من نادي الكويت من الناحية المادية، يعد بمثابة تغيير كبير لحياة اللاعب وعائلته.

وفقًا لشبكة «سكاي سبورتس»، أن سام مرسي، كان قريبا من ارتداء قميص الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه حاليا في طريقه للانضمام إلى نادي الكويت الكويتي، في صفقة انتقال حر.

سام مرسي هدف الزمالك فى الطريق إلى الكويت

كما كشفت تقارير صحفية كويتية، عن اقتراب سام مرسي، هدف الزمالك السابق، وقائد فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي، الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيون شيب" بنهاية الموسم الماضي، من الانتقال إلى نادي الكويت الكويتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "الرأي"، "اقترب نادي الكويت من إبرام صفقة مميزة بالتعاقد مع لاعب وسط إيبسويتش تاون الإنجليزي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم، سام مرسي لمدة موسمين.

وأضافت الصحيفة، "يبحث الكويت عن لاعب وسط متأخر على مستوى عال، بعد عودة الدولي المغربي يحيى جبران إلى ناديه الوداد، ويبدو أنه وجد ضالته في سامي مرسي الذي شارك كأساسي في 31 مباراة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي".

وأشارت الصحيفة إلى أن سام مرسي الذي تصل قيمته التسويقية إلى 500 ألف يورو، معروف بإلتزامه بتعاليم الدين الإسلامي كذلك دفاعه الصريح عن حقوق الفلسطينيين.

أما صحيفة "القبس"، فقالت أن نادي الكويت الملقب بـالأبيض لا يزال يواصل مفاوضاته لضم سام مرسي، بينما غاب اللاعب المصري عن فترة الإعداد للموسم الجديد، ما يؤكد رحيله عن إيبسويتش تاون الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن سام مرسي يمتلك عرضًا أخر من نادي ديربي كاونتي الإنجليزي، مشيرة إلى أن اللاعب المصري في طريقه إلى الكويت للتعرف على أجواء النادي وإتمام الصفقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.