منطقة الإسكندرية الأزهرية: استمرار تدريب معلمي القرآن الكريم لليوم الثاني

تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات البرنامج التدريبي "تنمية المهارات التربوية لمعلمي القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية"، والمقام ببيت شباب الأزهر بسموحة، بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

ويأتي هذا التدريب في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على الارتقاء بالمستوى المهني والتربوي للمعلمين.

وبتكليف من الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تابع فعاليات التدريب كل من سلامة القط، مدير التعليم الإعدادي، والشيخ محروس شرف، مدير إدارة شئون القرآن الكريم، ومحمود الحوفي، من إدارة شؤون القرآن.

وتفقدوا قاعة التدريب واطمأنوا على سير البرنامج وتحقيق أهدافه التربوية.

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