جارناتشو يدخل دائرة اهتمام نادٍ عريق في الدوري الإنجليزي

دخل أحد أندية البريميرليج البارزة، سباق التعاقد مع جناح مانشستر يونايتد أليخاندرو جارناتشو، الذي بات خارج حسابات الشياطين الحمر خلال الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يرحل الدولي الأرجنتيني عن صفوف الشياطين الحمر قبل نهاية سوق الانتقالات، حيث لا يندرج ضمن خطط المدرب البرتغالي روبن أموريم.

مانشستر يونايتد يطلب من جارناتشو البحث عن فريق جديد وأستون فيلا يتدخل

وكان مسؤولو مانشستر يونايتد طلبوا من جارناتشو البحث عن نادٍ جديد، بعد أن وجه انتقادات علنية لقرار عدم إشراكه أساسيا في نهائي الدوري الأوروبي الذي خسره الفريق أمام توتنهام، ونتيجة لذلك، غاب اللاعب عن تحضيرات الموسم الجديد.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أبدى أستون فيلا اهتمامه بالتعاقد مع جارناتشو، بينما يراقب كل من تشيلسي وتوتنهام موقف اللاعب البالغ 21 عاما، الذي يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

70 مليون إسترليني قيمة بيع جارناتشو

وكان مانشستر يونايتد قد قدر قيمة جارناتشو بـ70 مليون جنيه إسترليني، إلا أن هذه القيمة من الصعب الحصول عليها بعد التداعيات العلنية لقضية اللاعب مع النادي.

ومع ذلك، فإن أي مبلغ سيتم الحصول عليه من بيع جارناتشو سيُحتسب كربح صافٍ وفقا لقواعد الاستدامة والربحية، لأن اللاعب من خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.