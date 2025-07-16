الأربعاء 16 يوليو 2025
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خارج الحدود

الصحة السورية: 9 جرحى حصيلة أولية لقصف طيران الاحتلال وسط دمشق

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أحداث السويداء، أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، سقوط 9 جرحى في حصيلة أولية لقصف طيران الاحتلال وسط دمشق.

وقبل وقت سابق من اليوم، نفذ الطيران الإسرائيلي غارة جديدة هي الثالثة اليوم على العاصمة السورية دمشق، واستهدف أيضا مبنى هيئة الأركان السورية بحسب وسائل إعلامية سورية.

وقالت قناة الجزيرة إن جيش الاحتلال شن غارتين خلال أقل من 3 دقائق على وزارة الدفاع السورية في دمشق.

اشتباكات بالسكاكين والعصي بين الدروز وأهالي دير الزور

وتشهد مدينة جرمانا الواقعة على أطراف العاصمة السورية دمشق اشتباكات بالسكاكين والعصي بين الدروز وأهالي دير الزور، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة في ساحة السيوف، بحسب روسيا اليوم.

تظاهرة منددة بالانتهاكات التي تحدث في مدينة السويداء

وقبل اندلاع الاشتباكات، نفذ أبناء الطائفة الدرزية في مدينة جرمانا في ريف دمشق تظاهرة منددة بالانتهاكات التي تحدث في مدينة السويداء، ورددوا شعارات تدعو إلى إسقاط النظام.

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