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سياسة

كل ما تريد معرفته عن موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم

الايجار القديم، فيتو
الايجار القديم، فيتو

تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم، التى وافق عليها مجلس النواب خلال جلساته العامة الأخيرة، موعد محدد لإخلاء الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية.

 

وجاء ذلك وفق نص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، التي تتعلق بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات.

وذلك في الوقت الذى كشفت فيه مصادر حكومية عن أن الإخلاء قد ينتهي قبل انتهاء تلك المدة، بعدما تتمكن الحكومة من توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين. 

 

وجاء نص المــــادة (2) كالتالى:

وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

 

وكانت جلسات المجلس قد شهدت مناقشات طويلة حول تلك المادة، أعلن خلالها  المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية،  تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.

وقال فوزى، كلمته: إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار منهم 26 صادر بعدم الدستورية، وأن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع.

 

 حكم 2002 الصادر من المحكمة الدستورية

واستعرض فوزى، تفاصيل حكم 2002 الصادر من المحكمة الدستورية، قائلا: إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية اخرى.

وقال: إن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لاسيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعتها العامة.

وبدوره رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا: إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.

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