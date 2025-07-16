أعلن حزب الجبهة الوطنية أمانة شمال سيناء عن اعتماد تشكيل أمناء الأقسام، وأمناء التنظيم، وأمناء الأمانات النوعية، برئاسة المهندس محمد الحبيب الديب، أمين المحافظة.



حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أعضاء هيئة مكتب أمانة شمال سيناء

جاء ذلك بعد اعتماد السيد القصير، أمين عام الحزب، وبالتنسيق مع موسى محمد عكيرش، أمين التنظيم، وقيادات الحزب بالمحافظة يأتي ذلك في إطار خطة الحزب التنظيمية لتفعيل الهياكل الحزبية على مستوى الجمهورية، وتعزيز التواجد الجماهيري في المحافظات.





يأتي هذا التشكيل ضمن رؤية الحزب الهادفة إلى ترسيخ الوجود الفعلي على أرض الواقع، وتمكين الكفاءات الوطنية من أداء أدوار فعالة في العمل السياسي والتنظيمي.





وأعلن المهندس محمد حبيب الديب أن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع المزيد من الجدية والعمل الجماعي، من أجل وطن يستحق منا الكثير، فبناء الوطن مسئولية، والنجاح فيه لا يتحقق إلا بسواعد المخلصين.

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