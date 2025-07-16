الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أعضاء هيئة مكتب أمانة شمال سيناء

حزب الجبهة الوطنية،
حزب الجبهة الوطنية، فيتو

أعلن حزب الجبهة الوطنية أمانة شمال سيناء عن اعتماد تشكيل أمناء الأقسام، وأمناء التنظيم، وأمناء الأمانات النوعية، برئاسة المهندس محمد الحبيب الديب، أمين المحافظة.
 

حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أعضاء هيئة مكتب أمانة شمال سيناء 

جاء ذلك بعد اعتماد السيد القصير، أمين عام الحزب، وبالتنسيق مع موسى محمد عكيرش، أمين التنظيم، وقيادات الحزب بالمحافظة يأتي ذلك في إطار خطة الحزب التنظيمية لتفعيل الهياكل الحزبية على مستوى الجمهورية، وتعزيز التواجد الجماهيري في المحافظات.


 

يأتي هذا التشكيل ضمن رؤية الحزب الهادفة إلى ترسيخ الوجود الفعلي على أرض الواقع، وتمكين الكفاءات الوطنية من أداء أدوار فعالة في العمل السياسي والتنظيمي.


 

94 %‎ نسبة النجاح في التجاري.. تعليم شمال سيناء يعلن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية

تعليم شمال سيناء تعلن أسماء أوائل الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة

وأعلن المهندس محمد حبيب الديب أن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع المزيد من الجدية والعمل الجماعي، من أجل وطن يستحق منا الكثير، فبناء الوطن مسئولية، والنجاح فيه لا يتحقق إلا بسواعد المخلصين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجبهة الوطنية الدبلومات الفنية تعليم شمال سيناء حزب الجبهة الوطنية نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية شمال سيناء

مواد متعلقة

بالأسماء، 12 مرشحا لحزب الجبهة على القائمة الوطنية في انتخابات الشيوخ

الجبهة الوطنية: تقدم 10 مرشحين للحزب بأوراقهم على المقاعد الفردية بالشيوخ

الأكثر قراءة

أول تعليق من لميس الحديدي بعد عدم تجديد تعاقدها مع المتحدة

وفاة التيك توكر سلمى يصيب العالم بالصدمة، عملية تكميم أودت بحياتها والسر في التنمر

رسالة ساخرة من توفيق عكاشة لأحمد موسى بشأن تصريحات ترامب عن سد النهضة

اللاعب يرغب بارتداء التيشيرت الأحمر، تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

آخر مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد السريان الرسمي في حال عدم التصديق أو الاعتراض

سيبوني أمشي، القصة الكاملة لأزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

زغلول صيام يكتب: انفخ البلالين يا نجاتي! أين لبيب والخطيب؟! معاقبة أصحاب البلالين الحمراء والبيضاء!

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15/ 7/ 2025

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 سنوات على رحيل القارئ المأذون، الشيخ السيد متولي عبد العال التحق بالإذاعة في سن الخمسين

تفسير رؤية القفل في المنام وعلاقتها بالقوة وارتفاع المكانة

ما رأي الشريعة الإسلامية في السفر عبر الزمن؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية