وصفته بالمتطرف المتهور، لأول مرة صحيفة عبرية تناقش سيناريوهات ما بعد رحيل نتنياهو

لأول مرة، تناقش صحيفة عبرية فكرة ما بعد رحيل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث كتب البروفيسور رون شابيرا، المحامي الإسرائيلي ورئيس مركز بيريز الأكاديمي، عن سيناريوهات ما سيحدث في الكيان بعد رحيل نتنياهو، في مقال نُشر في صحيفة "يدعوت أحرونوت" العبرية، بعنوان "ماذا سيحدث في إسرائيل في اليوم التالي لنتنياهو؟".

ماذا سيحدث بعد رحيل نتنياهو؟

وقال رون شابيرا إنه بعد رحيل نتنياهو ستبقى ممارسات نتنياهو، والتي أطلق عليها مصطلح "البيبية" قائمة حتى بعد رحيله، لكن السياسة لن تبقى على حالها، مطالبًا الجيل القادم بأن يكون أكثر إبداعًا، وأن يقدم حلولًا للمشاكل الأساسية، التي خلفها نظام نتنياهو.

سيناريوهات ما بعد رحيل نتنياهو، فيتو

وأشار شابيرا إلى أن النظام السياسي بدأ يعتاد على فكرة أنه سيبقى يومًا ما بدون نتنياهو، وإنه لم تُفلح الأسباب السياسية والقانونية في ذلك، فعاجلًا أم آجلًا ستُلقي العوامل البيولوجية بظلالها، وسيحاول عدد كبير من المؤرخين تقييم شخصية نتنياهو، بكل جوانبها، واصفًا نتنياهو بإنه "صاحب أقوى وأطول سلطة سياسية في تاريخ الكيان"، فهو موضع كراهية لمعارضيه برغم إعجاب مؤيديه، وكثيرًا ما يُضبط وهو يتخذ قرارات متهورة.

وأكد شابيروا أن نتنياهو فشل فشلًا ذريعًا في فهم معنى سياسة الاحتواء والتأخير على الحدود الجنوبية، وقاد بشراسة الحزب الوحيد في إسرائيل، وتصرف كحزب متطرف، وبنى قوته السياسية على تأجيج المشاعر السلبية تجاه خصومه الأيديولوجيين. يُشيّد حوله محكمة بيزنطية فاسدة، كلنا أشخاصٌ مُركبون، ونتنياهو تحديدًا.

أفكار نتنياهو ستبقى كظاهرة اجتماعية

وأوضح رون شابيرا أن أفكار نتنياهو ستبقى كظاهرة اجتماعية وحركة قائمة حتى بعد زوالها، سيقودها آخرون (ينون ماجال أو أمير أوهانا أو أشخاص لم نفكر بهم بعد). إلى جانب نقد طبقي وطائفي لسلطة النخب البيروقراطية والمهنية.

وعبر رون شابيرا عن مخاوفه قائلًا: "إن القلق الوجودي سوف يوجه مواقف الجانبين، كما هو الحال بالنسبة لنظرائهم في بلدان أخرى، سوف يخشى البعض من أن يتم استيعاب أطفالهم بشكل كامل في الثقافة الغربية، وبالتالي سوف يصبحون أقل ميلًا إلى تكوين أسر والتوجه نحو الانقراض الديموجرافي، في حين سوف يخشى آخرون على البوابة، يتكاثرون ويهددون بشكل متزايد نظام الكيان".

هل تستمر سياسة نتنياهو بعد رحيله، فيتو

وأكد رون شابيرا أنه "لن تبقى السياسة على حالها، بعد رحيل نتنياهو، وسيترك رحيل نتنياهو عن المدينة انطباعًا، سيتعين على الأحزاب، التي كانت رسالتها معارضة نتنياهو، إيجاد رسالة إيجابية، حتى الآن، كان من الممكن قضاء مسيرة سياسية كاملة في انعكاس عكسي لتحركات نتنياهو".

نتنياهو اختار الجانب الخطأ من التاريخ

وأوضح شابيرا أن نتنياهو "اختار الجانب الخطأ من التاريخ... وسيتعين على الجيل القادم من السياسيين أن يكونوا أكثر إبداعًا، وأن يقدموا حلولًا للمشاكل الأساسية: وضع الأقلية العربية، ودمج المعسكر الحريدي، وإنشاء اقتصاد تنافسي، وأكثر من ذلك".

وقال شابيرا: "سيأتي الوقت لصياغة الدستور، الذي وعدنا جمعية الأمم المتحدة بكتابته في 29 نوفمبر 1947، والذي أحبط كتابته تحالف الجبهة الدينية (MAPI)، الذي كان المدافع الأساسي عن حركة الحرية. لضمان الحرية والمساواة، وسلطة قضائية تستمد محتواها من نصوص محددة مسبقًا لم تكتبها بنفسها، ونقد قضائي للقوانين يقوم به قضاة يختارهم السياسيون فقط، كما هو معتاد في جميع أنحاء العالم الديمقراطي. إن وضع قواعد معقولة للعبة سيمكن من اتخاذ قرارات جيدة بشأن القضايا العامة الملحة".

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