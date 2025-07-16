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خارج الحدود

بدء جلسة محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد

محاكمة نتنياهو
محاكمة نتنياهو

بدأت جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد التي يحاكم فيها حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء.

محاكمة نتنياهو 

وفي وقت لاحق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم وقف الجلسة في أعقاب تلقي نتنياهو تحديثا أمنيا وخروجه من قاعة المحكمة.

 يأتي ذلك بعدما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، في نهاية شهر يونيو الماضي إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو التي كانت مقررة في أوائل شهر يوليو الجاري، وذلك بعد مشاركته في جلسة سرية بالمحكمة المركزية بالقدس.

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وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل إلى المحكمة المركزية في القدس لحضور جلسة سرية لمحاكمته بتهم الفساد، بعد رفض طلبه إلغاء شهادته.

وأوضحت هيئة البث عن مصدر أمني قوله إن رئيس الاستخبارات العسكرية قدم لقضاة المحكمة عرضا بناء على طلب نتنياهو وكاتس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن المحكمة رفضت للمرة الثانية طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته لأسبوعين في قضايا الفساد.

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نتنياهو محاكمة نتنياهو قضايا الفساد

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