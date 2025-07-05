تبدأ من 40 ألف جنيه، أسعار غرف الأثاث بمعرض "صنع في دمياط" (فيديو وصور)

شهد معرض "صنع في دمياط" للأثاث، الذي بدأ من يوم ٢٦ يونيو الماضي واختتم فعالياته اليوم بجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة مصر إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق، حيث توافد الآلاف من المواطنين للاستفادة من الأسعار التنافسية والجودة العالية التي يقدمها صُنّاع الأثاث في دمياط مباشرة للمستهلك.

ونتيجة لهذا النجاح الكبير والطلب المتزايد، أعلن المنظمون عن إقامة دورة جديدة للمعرض تبدأ في 20 يوليو الجاري.

إقبال جماهيري يفوق التوقعات

أوضح السيد محمد مسلم، المدير التنفيذي لنقابة صانعي الأثاث بدمياط والمشرف على المعرض، أن الإقبال كان استثنائيًا منذ الأيام الأولى.

وقال في تصريحات خاصة: "الحمد لله، منذ اليوم الثالث للمعرض، واجهنا إقبالًا جماهيريًا غير عادي، ما يعكس ثقة العميل في منتجنا وفي اسم معرض صنع في دمياط الذي أصبح علامة بارزة في سوق القاهرة".

وأضاف مسلم أن هذا الإقبال يرجع إلى السمعة الطيبة التي بناها المعرض على مدار دوراته السابقة، والتي ترتكز على تقديم أحدث الموديلات بأجود الخامات الطبيعية، وهو ما يميز الأثاث الدمياطي الأصيل.



أسعار تنافسية.. من المصنع للمستهلك

أكد مسلم أن سر الأسعار المميزة يكمن في استراتيجية المعرض القائمة على البيع المباشر من المصنع للمستهلك، دون حلقات وسطاء، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي يقدمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدولة، والذي ينعكس مباشرة في مصلحة المواطن.

وكشف عن الأسعار المبدئية في المعرض، والتي تعد أقل بنسبة لا تقل عن 20% عن مثيلاتها في الأسواق، وتشمل:

غرف السفرة : تبدأ من 40 ألف جنيه.

تبدأ من 40 ألف جنيه. غرف النوم: تبدأ من 40 ألف جنيه.

تبدأ من 40 ألف جنيه. الصالونات: تبدأ من 30 ألف جنيه.

تبدأ من 30 ألف جنيه. الأنتريهات: تبدأ من 25 ألف جنيه.

تبدأ من 25 ألف جنيه. الركنات: تبدأ من 20 ألف جنيه.



دورة جديدة في 20 يوليو

استجابة للطلب الهائل ورسائل الجمهور التي طالبت بتمديد المعرض أو إقامة دورة أخرى لتلبية احتياجات المصريين العائدين من الخارج والمتزوجين حديثًا، أعلن مسلم عن إقامة دورة جديدة للمعرض.

وقال: "نتلقى كمًّا هائلًا من الطلبات، ولأننا نخدم شعب مصر، كان واجبًا علينا تلبية هذه الرغبات. لذا، سنكون متواجدين مرة أخرى بدورة جديدة تبدأ يوم 20 يوليو، أي بعد 15 يومًا فقط من انتهاء هذه الدورة، وستحمل معها موديلات جديدة وأسعارًا محترمة".

وأشار إلى أن المعرض يستهدف كل فئات المجتمع المصري، ويقدم تشكيلة متنوعة تناسب جميع الأذواق والمستويات، مع الحفاظ على بصمة الجودة الدمياطية. كما شدد على أهمية خدمة ما بعد البيع، مؤكدًا أن أي شكوى يتم التعامل معها وحلها في غضون 24 إلى 48 ساعة، وهو ما عزز ثقة العملاء في المعرض.



خصومات معرض دمياط

من جانبه، أكد محمد مسلم، المدير التنفيذي لنقابة صناع الأثاث، أن المعرض يهدف إلى دعم صناع الأثاث في دمياط وتمكينهم من تسويق منتجاتهم عالية الجودة بأسعار تنافسية، وذلك في إطار التوجهات الرئاسية لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن الخصومات المقدمة في المعرض تتراوح بين 20% و40%، مما يجعل الأسعار "أكثر تنافسية مقارنة بأسعار السوق الأخرى".

وشهد هذا العام "إقبالًا غير مسبوق من الزوار الذين أشادوا بتنوع المعروضات وجودة التصنيع والأسعار المناسبة".

يمثل "معرض أثاث دمياط" فرصة استثنائية للراغبين في تجديد منازلهم أو تأثيثها بقطع أثاث فريدة وعالية الجودة بأسعار لا تقبل المنافسة.

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