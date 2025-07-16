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حوادث

تجديد حبس شاب تحرش بسيدة في التجمع الأول

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بـ القاهرة الجديدة، حبس شاب لاتهامه بالتحرش بسيدة حال استقلالهما إحدى وسائل المواصلات العامة بالتجمع الأول، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات. 

وأمرت النيابة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم عن الواقعة. 

تحرش بـ سيدة داخل أتوبيس فى التجمع الأول 

وكان قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال استقلالهما إحدى وسائل المواصلات العامة بدائرة القسم.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

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