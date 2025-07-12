السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

داخل أتوبيس، حجز شاب لاتهامه بالتحرش بسيدة في التجمع الأول

حجز شاب
حجز شاب

 أمرت نيابة  القاهرة الجديدة، بحجز شاب لاتهامه بالتحرش بسيدة حال استقلالهما إحدى وسائل المواصلات العامة بالتجمع الأول، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

وأمرت النيابة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم عن الواقعة.

 

تحرش بـ سيدة داخل أتوبيس فى التجمع الأول 

 تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال استقلالهما إحدى وسائل المواصلات العامة بدائرة القسم.

 


 وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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