الصحة تبحث آخر مستجدات ملف السياحة العلاجية وتوفير فرص تدريبية لأطباء الأسنان

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمناقشة آخر مستجدات ملف السياحة العلاجية، والاستعدادات الجارية لإطلاق منصة السياحة العلاجية، بالإضافة الى توفير فرص تدريبية لأطباء الأسنان، بحضور الدكتور نور الدين مصطفى، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان بجامعة نيويورك، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب المهنى.

النهوض بملف السياحة العلاجية والترويج للخدمات الصحية

يأتى ذلك الاجتماع بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالنهوض بملف السياحة العلاجية والترويج للخدمات الصحية المقدمة.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض التطورات التى تمت في ملف السياحة العلاجيه، والاستعدادات الخاصة بإطلاق المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية، حيث تتضمن جميع الخدمات العلاجية، واللوجستية، وكذلك مناقشة تذليل كافة التحديات، وإتاحة بيئة عمل آمنه للأطباء، والمرضى القادمين للعلاج من الخارج.

وأشار «عبدالغفار» الى أن الاجتماع بحث فرص التعاون مع الدكتور نور، في قطاع التدريب المهني، في طب الأسنان، وكيفية الاستعداد لسوق العمل، وكذلك الاستفادة من إمكانات قطاع التدريب، ووضع برامج مستهدفة للتدريب لصقل مهارات أطباء الأسنان، مشيرًا الى أن الوزارة قامت بتطوير عيادات الأسنان في المستشفيات، والوحدات الصحية، واستحداث الأجهزة الطبية الخاصة بالأسنان، للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة في مجال طب الأسنان.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش تواجد قطاع طب الأسنان في النسخة الثالثة للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي يعقد في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر من العام الجاري، وعقد حلقات نقاشية لاكتشاف القدرات الطبية من الكوادر العاملة في مجال طب الأسنان.

حضر الاجتماع، كل من: الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المهنى المستمر بقطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة إسراء أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب بالإدارة المركزية للتطوير المهني المستمر، والدكتورة هبة عبدالعزيز، مديرة عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهنى.

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