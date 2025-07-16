تغييرات رؤساء تحرير صحف قومية.. الأهرام الرياضي وروزاليوسف وعقيدتي «الأبرز».. وبلوغ سن التقاعد وراء قرارات الوطنية للإعلام

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأربعاء، عن تغييرات في رؤساء التحرير ممن أتموا مدتهم القانونية، ووصلوا لسن التقاعد.

قرارات الهيئة الوطنية للصحافة

وقررت الهيئة الوطنية للصحافة، خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، وحضور علاء ثابت وكيل الهيئة، والأعضاء عمرو الخياط، وحمدي رزق، والدكتور سامح محروس، وأسامة أبو باشا، وسحر الجعارة، ومروة السيسي الأمين العام للهيئة، إجراء عدد من التغييرات في رئاسة تحرير بعض الإصدارات القومية.

مجلة الأهرام الرياضي

وشملت القرارات تعيين محمود صبري أحمد محمود رئيسًا لتحرير مجلة الأهرام الرياضي، خلفًا لـ خالد عبد المنعم حسن إسماعيل، لبلوغه سن التقاعد، على أن يستكمل المدة المتبقية من رئاسة التحرير.

مجلة آخر ساعة

وتم تعيين أحمد محمود هاشم خليفة رئيسًا لتحرير مجلة آخر ساعة، بدلًا من عصام محمد السباعي محمد، لبلوغه سن التقاعد، مع استكمال المدة المتبقية.

وتقرر تعيين مصطفى يس عبد الرحيم محمد رئيسًا لتحرير جريدة عقيدتي، خلفًا لـ محمد فتح الله محمد علي الأبنودي، لبلوغه سن التقاعد، لاستكمال المدة المتبقية.

بوابة روزاليوسف

كما تقرر إسناد رئاسة تحرير بوابة روزاليوسف الإلكترونية إلى أحمد نصر السيد إمبابي، بدلًا من أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد، مع استمراره في رئاسة تحرير مجلة روزاليوسف.

كما ناقشت الهيئة تقارير وتوصيات لجنة تطوير المحتوى المهني، وأوصت باستمرار اللجنة في أعمالها خلال الفترة المقبلة، على أن يتم عرض نتائج أعمالها في الاجتماع القادم للهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.