رؤساء تحرير جدد للأهرام الرياضي وآخر ساعة وعقيدتي وبوابة روزاليوسف

قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة عبد الصادق الشوربجي وحضور كل من علاء ثابت وكيل الهيئة، وعمرو الخياط، وحمدي رزق، والدكتور سامح محروس، وأسامة أبو باشا، وسحر الجعارة، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة، الموافقة على ما يلي:

أولًا: تعيين محمود صبري أحمد محمود رئيسًا لتحرير مجلة الأهرام الرياضي بدلًا من خالد عبد المنعم حسن إسماعيل، لبلوغه سن المعاش، وذلك استكمالًا للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.

ثانيًا: تعيين أحمد محمود هاشم خليفة رئيسًا لتحرير مجلة آخر ساعة بدلًا من عصام محمد السباعي محمد، لبلوغه سن المعاش، وذلك استكمالًا للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.

ثالثًا: تعيين مصطفى يس عبد الرحيم محمد رئيسًا لتحرير جريدة عقيدتي بدلًا من محمد فتح الله محمد علي الأبنودي، لبلوغه سن المعاش، وذلك استكمالًا للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.

رابعًا: يتولى أحمد نصر السيد إمبابي رئاسة تحرير بوابة روزاليوسف الإلكترونية بدلًا من أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد، وذلك استكمالًا للمدة المتبقية من رئاسة التحرير، إلى جانب رئاسة تحرير مجلة روزاليوسف.

كما ناقشت الهيئة تقارير وتوصيات لجنة تطوير المحتوى المهني، وأوصت باستمرار اللجنة في أعمالها الفترة المقبلة وعرض نتائج أعمالها على اجتماع الهيئة القادم.

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